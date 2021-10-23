تشكيل المصري – الشعباني يهاجم ريفينيو بـ عنتر وأموتو وعطية

أعلن معين الشعباني عن تشكيل المصري لمواجهة ريفينيو أوثورتي الأوغندي، في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

واعتمد المدرب التونسي على طريقة 4-3-3 في حضور محمد عنتر وأوستن أموتو وإسلام عطية بخط الهجوم.

وتعادل المصري ذهابا دون أهداف في أرض ريفينيو أوثورتي، ويكفيه الفوز بأي نتيجة.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – حسن علي

الهجوم: محمد عنتر – أوستن أموتو – إسلام عطية

دكة البدلاء: عصام ثروت – إسلام صلاح – حجاج عويس – كريم علاء – زياد فرج – حسين رجب – علاء عطا – مصطفى سلطان – جريندو