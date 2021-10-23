تشكيل المصري – الشعباني يهاجم ريفينيو بـ عنتر وأموتو وعطية
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:19
كتب : FilGoal
أعلن معين الشعباني عن تشكيل المصري لمواجهة ريفينيو أوثورتي الأوغندي، في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
واعتمد المدرب التونسي على طريقة 4-3-3 في حضور محمد عنتر وأوستن أموتو وإسلام عطية بخط الهجوم.
وتعادل المصري ذهابا دون أهداف في أرض ريفينيو أوثورتي، ويكفيه الفوز بأي نتيجة.
تشكيل المصري:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي
الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – حسن علي
الهجوم: محمد عنتر – أوستن أموتو – إسلام عطية
دكة البدلاء: عصام ثروت – إسلام صلاح – حجاج عويس – كريم علاء – زياد فرج – حسين رجب – علاء عطا – مصطفى سلطان – جريندو
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