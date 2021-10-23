تشكيل المصري – الشعباني يهاجم ريفينيو بـ عنتر وأموتو وعطية

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ المصري أمام ريفينيو أوثورتي

أعلن معين الشعباني عن تشكيل المصري لمواجهة ريفينيو أوثورتي الأوغندي، في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

واعتمد المدرب التونسي على طريقة 4-3-3 في حضور محمد عنتر وأوستن أموتو وإسلام عطية بخط الهجوم.

وتعادل المصري ذهابا دون أهداف في أرض ريفينيو أوثورتي، ويكفيه الفوز بأي نتيجة.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – حسن علي

الهجوم: محمد عنتر – أوستن أموتو – إسلام عطية

دكة البدلاء: عصام ثروت – إسلام صلاح – حجاج عويس – كريم علاء – زياد فرج – حسين رجب – علاء عطا – مصطفى سلطان – جريندو

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