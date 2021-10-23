تشكيل سيتي - فودين مهاجم وهمي.. ودي بروين ومحرز على مقاعد البدلاء

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

فيل فودين ليفربول مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة برايتون ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الثنائي البرازيلي إديرسون وجابريل خيسوس عاد للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن مواجهة بيرنلي الأخيرة بسبب مشاركتهم في وقت متأخر مع منتخب بلادهم.

البلجيكي كيفن دي بروين اكتفى بالتواجد في مقاعد البدلاء بعد بدء مباراة بيرنلي وكلوب بروج أساسيا.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبن دياز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - جابريل خيسوس

مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نفطة بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع بـ14 نقطة.

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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