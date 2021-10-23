انتهت في إفريقيا - الأهلي (6)-(1) الحرس الوطني

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 17:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الحرس الوطني - هدف محمد شريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بسداسية مقابل هدف

ق 89: جووووول السادس من حمدي فتحي

ق 75: نزول حمدي فتحي وطاهر بدلا من السولية ومحمد شريف

ق 68: جوووول كهربا والخامس

ق 64: جووووول الشحات والرابع بطريقة رائعة بعد مراوغة لحارس المرمى

ق 62: خروج وليد سليمان ونزول حسين الشحات

ق 60: إصابة قوية لوليد سليمان بعد اصطدام مع حارس الضيوف

ق 58: جووووول أفشة والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف

ق 41: الثالث يضيع على الأهلي بطريقة غريبة من بدر بانون وكهربا

ق 35: هدف أول لفريق الحرس الوطني إيسوفو هينسا

ق 29: محمد شريف يهدر الثالث

وصف الهدف: انطلاقة من كهربا من الناحية اليسرى بعد تمريرة طويلة من معلول ويرسل عرضية تصل إلى أفشة أمام الشباك الخالية ليضعها بالرأس في الشباك

ق 17: جوووووووول أفشة والثاني

وصف الهدف: أكرم توفيق يتدخل ببراعة ويقطع الكرة ناحية اليمين ويمررها لتصل إلى شريف الذي سددها بالقدم اليسرى ليخطئ الحارس في التصدي لها وتدخل الشباك

ق 9: جووووول محمد شريف والأول للأهلي

ق 1: محمد شريف يهدر الهدف الأول بعد 30 ثانية

انطلاق المباراة

الأهلي الحرس الوطني دوري أبطال إفريقيا
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