مفاجأة مدوية.. أمازولو يطيح بـ مازيمبي من دوري أبطال إفريقيا

حقق أمازولو وصيف جنوب إفريقيا مفاجأة مدوية في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 بالإطاحة بمازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بعد تعادله اليوم السبت بهدف لمثله خارج ملعبه في إياب دور الـ32.

وتقدم أمازولو، الذي يدربه بيني مكارثي نجم جنوب إفريقيا وبورتو السابق، في ملعب مازيمبي بهدف بونجي نتولي في الدقيقة 37 قبل أن يعادل آدم بوسو النتيجة للمضيف في الدقيقة 93 ليحجز الأول مقعده في دور المجموعات من البطولة القارية.

وكان لقاء الذهاب انتهى في جنوب إفريقيا بدون أهداف.

وتأهل النجم الساحلي التونسي لدور المجموعات بعد فوزه الساحق بنتيجة 4-صفر على ضيفه الجيش الرواندي لينتصر بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وعبر المريخ السوداني أيضا لدور المجموعات رغم خسارته بنتيجة 2-1 أمام مضيفه زاناكو الزامبي وكان لقاء الذهاب حسمه الأول بنتيجة 3-صفر.

وبذلك لحق أمازولو والنجم الساحلي والمريخ بالزمالك بطل مصر الذي كان أول المتأهلين إلى دور المجموعات يوم الجمعة بإسقاط توسكر الكيني بنتيجة 5-صفر في مجموع المواجهتين.

ويحمل الأهلي لقب البطولة بعدما فاز بها في آخر نسختين.

ويلعب الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت في إياب دور الـ32، وكان لقاء الذهاب انتهى في ملعب الأخير بهدف لمثله.