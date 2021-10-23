توخيل بعد سباعية نورويتش: مباراة رابعة بأفضل مستوى.. وشعرت أن ماونت أخف وزنا

ظهر الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي سعيدا بما قدمه فريقه أمام نورويتش مشيدا بالإنجليزي ماسون ماونت الذي سجل ثلاثة أهداف في هذا اللقاء.

تشيلسي فاز على نورويتش بسبعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توخيل قال في المؤتمرالصحفي بعد المباراة: "سعيد للغاية بالأداء والحدة التي لعبنا بها والجهد الذي بذلناه طوال اللقاء، كانت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي نلعبها بشكل أفضل وأحب الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المباريات لذلك نحن نستحق هذه الانتصارات".

وأضاف عن هودسون أودوي: "لعب مباراة جيدة ضد مالمو ومباراة جيدة أخرى اليوم. لا تزال هناك أشياء يجب تحسينها والعمل عليها لكنه يتحسن، كما قلت قبل المباراة عليه أن يظهر أنه يجب عليه تقديم عروض مثل هذه باستمرار. العرض القادم يوم الثلاثاء".

وتابع عن تألق اللاعبين الإنجليز "لا يتعلق الأمر الإنجليز أو الأجانب. نريد فقط أن نكون خطرين، تصل الأظهرة إلى منطقة الجزاء ولدينا الحرية والروح لمهاجمة منطقة الجزاء".

وواصل عن ماونت "شعرت أنه أخف وزنا قليلا ويتمتع بقدر أكبر من الحرية في المباريات القليلة الماضية، وهذا ما يحتاجه. تسجيله لثلاثة أهداف ليس بالأمر السهل، إنه جاد للغاية بشأن الأهداف التي يريد الوصول إليها".

واستطرد "تعجبني الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المباريات، نلعب معظم المباريات بثلاثة مهاجمين وماسون واحد منهم. لذا فهو ليس مهاجما حقيقيا".

وأتم "نريد الاعتماد على ماسون لأننا نحب أسلوبه وشخصيته. إنه لاعب كبير ورجل كبير".

تشيلسي يواجه ساوثامبتون الثلاثاء المقبل في ثمن نهائي كأس الرابطة.