تشكيل الأهلي - عودة أفشة وبانون لمواجهة الجيش الوطني

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

الأهلي - جيندارميري ناشونال

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي التشكيل لمواجهة الحرس الوطني النيجري في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين في النيجر الأسبوع الماضي.

وعاد محمد مجدي أفشة إلى تشكيل الأهلي الأساسي ويجاور وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" خلف محمد شريف في الهجوم.

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ويعود بدر بانون إلى خط الدفاع بجوار أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم في مباراة الذهاب.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

أمامهما: وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

ويحتاج الأهلي حامل للفوز من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

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