تشكيل الأهلي - عودة أفشة وبانون لمواجهة الجيش الوطني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي التشكيل لمواجهة الحرس الوطني النيجري في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين في النيجر الأسبوع الماضي.

وعاد محمد مجدي أفشة إلى تشكيل الأهلي الأساسي ويجاور وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" خلف محمد شريف في الهجوم.

ويعود بدر بانون إلى خط الدفاع بجوار أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم في مباراة الذهاب.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

أمامهما: وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

ويحتاج الأهلي حامل للفوز من أجل التأهل إلى دور المجموعات.