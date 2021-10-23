صلاح: أتمنى ألا تكون مواجهة مانشستر يونايتد مغلقة

يأمل محمد صلاح نجم ليفربول في أن تكون مواجهة مانشستر يونايتد مليئة بالأهداف مع فوز الريدز باللقاء.

ويلتقي ليفربول مع يونايتد على ملعب أولد ترافورد في دربي الشمال الغربي بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عبر شبكة بي إن سبورتس: "مباراة صعبة، مانشستر يونايتد فريق جيد على كافة الأصعدة وسيحاولون الفوز بالمباراة ونحن أيضا".

وأكمل "سنحاول أن نُمتع الناس وأتمنى ألا تكون مباراة مغلقة، وأن يسجل كلا الفريقين أهدافا كثيرة وأن نفوز في النهاية".

وعن مواجهة كريستيانو رونالدو: "قدم الكثير خارج الدوري الإنجليزي، ومانشستر استعاده من أجل الفوز بالألقاب".

وأتم "لا أريد تحديد المواجهة بين لاعبين، أبحث دائما عن الفوز".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بالتساوي مع الإنجليزي جيمي فاردي.

وحظي صلاح ببداية مميزة لهذا الموسم، حيث سجل 12 هدفا في 11 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن.