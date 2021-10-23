مؤتمر إنزاجي: نريد أن نكون بطل الرواية.. وهذا ما سنفعله عندما يسقط لاعب الخصم

أوضح سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر كيف سيتعامل الفريق في حالة سقوط أحد لاعبي الخصم، وتحدث عن أهمية لقاء يوفنتوس في قمة الجولة التاسعة.

ويستعد إنتر لاستضافة يوفنتوس في قمة الجولة التاسعة على ملعب جوسيبي مياتزا غدا الأحد.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "البطولة في بدايتها، هي مباراة مهمة للغاية بين فريقين متنافسين".

وأضاف "سنكون حريصين ولدينا جماهيرنا في الملعب ستكون مباراة كبيرة".

وردا عما قال ماسيميليانو أليجري في مؤتمر الصحفي أن إنتر المرشح لحصد اللقب قال: "إذا قال ذلك فهو جيد، أليجري مدرب احترمه كثيرا، أستطيع قول نفس الشيء عنهم ونابولي وميلان وأخرين".

وتابع "نريد أن نكون بطل الرواية وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وتطرق للحديث عن هدف فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو في شباك النيراتزوري في الجولة الماضية: "بعد مباراة لاتسيو تحدثنا كثيرا، قررنا أيضا أن نواصل اللعب إذ بقي أحد لاعبي الخصم على أرض الملعب".

وأردف "وسيكون الحكم هو من يقرر إما أن نتوقف أول لا، لاتسيو فريق منظم ويمتلك لاعبين سريعين، وغدا لدينا فرصة أخرى لردة الفعل".

لاعب لاتسيو أكمل الهجمة رغم سقوط أحد لاعبي إنتر وسجل هدف النسور الثاني قبل 9 دقائق من نهاية اللقاء.

وعاد للحديث عن مباراة يوفنتوس قائلا: "بالطبع يوفنتوس منافسنا التاريخي، علينا تقديم الأداء الأفضل، استعادوا جميع لاعبيهم، يحققون نتائج جيدة وعلينا الانتباه جيدا".

وأكمل "علينا الوقوف بعدما خسرنا مباراتين لكننا لعبنا بشكل جيد، وكنا نستحق نتائج مختلفة".

وواصل "سنحاول التحسن أكثر وأكثر كفريق".

وأجاب عن تأثير رحيل كريستيانو رونالدو عن السيدة العجوز: "لديهم الكثير من اللاعبين الذين بإمكانهم إحداث الفارق مثل باولو ديبالا وألفارو موراتا، نركز على أنفسنا ونعرف أن لدينا الكثير من العمل والقوة والتركيز".

وأشاد بأداء أرتورو فيدال أمام شيريف في دوري أبطال أوروبا: "لعب المباراة التي أرادها مثل روبرتو جاليارديني ضد لاتسيو".

وأتم "عاد هاكان تشالهان أوجلو وماركو سينسي مرة أخرى، ينقصنا خواكين كوريا ونحاول استعادته ضد إمبولي".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 17 نقطة.