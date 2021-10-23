مؤتمر أليجري: إنتر المرشح لقب الدوري الإيطالي.. والمسؤوليات صارت أكبر بعد رحيل رونالدو

يرشح ماسيليميانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس غريمه إنتر لحصد لقب الدوري الإيطالي قبل المواجهة المرتقبة.

ويحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على إنتر حامل اللقب غدا الأحد في دربي إيطاليا بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "ستكون ليلة رائعة، سيكون هناك العديد من الجماهير وأجواء رائعة، هناك توقعات عديدة علينا وعلى إنتر والجماهير، في رأيي إنتر لا زال المرشح لحصد لقب الدوري، سيكون اختبارا هاما".

وأضاف "لن تكون مباراة حاسمة، لكن الفوز سيسمح لنا مواصلة السلسلة الإيجابية والتقدم خطوة للأمام".

وعن إمكانية مشاركة باولو ديبالا قال: "ديبالا سيكون متاحا، هو بخير وأجرى تدريبين مع الفريق، نقترب من الاكتمال والأهم أنه من الآن وحتى التوقف الدولي فأننا نحتاج الجميع".

وتابع "الكل يقدم الدعم الذي عليه إعطائه، أن تكون متاحا وتساعد زملائك، ومن يتواجد على مقاعد البدلاء عليه أن يتسم بالعقلية الصحيحة حتى يأتي دوره للمشاركة أثناء المباراة".

وأكمل "لا يوجد قلق، فقط التوقع الصحيح بلعب مباراة كبيرة، ستكون ليلة رائعة ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية، ستكون مثيرة بالنسبة لي، وتلك المباريات تمثل تجربة رائعة".

وأردف "لم أحدد بعد التشكيل، خضنا حصة تدريبية جيدة أمس، لكن قد أحددها غدا صباحا، في الدفاع الجميع بخير، ماتيس دي ليخت سيكون متاحا للعب على الجهة اليمنى، تلك خطوة سيتم اتخاذها".

وواصل "في كرة القدم عليك معرفة كيف تتوقف، تمرر وتهرب من الرقابة، أحيانا نرتكب خطأً في أحد الموقف الثلاثة، ليس لأسباب فنية لكن بسبب الحذر، دائما أخبر اللاعبين بالعمل كيلا يفقدوا كرة واحدة".

واستدرك "مع رحيل رونالدو أصبح للجميع مسؤوليات أكبر، وعلينا الوصول لهذا الهدف مع جميع اللاعبين، غدا سيكون علينا اللعب بشكل جيد، إنتر فريق قوي لكننا نريد الرغبة في القتال".

وعن هجوم إنتر قال: "دجيكو يعرف كيفية لعب كرة القدم، ثنائيته مع لاوتارو مارتينيز رائعة، لكن إنتر لديه حلول فردية رائعة، وهو سبب تفكيري في أنهم الأقوى في الدوري".

وأتم عن عودة أدريان رابيو وأرتور ميلو لصفوف يوفنتوس: "رابيو جاءت نتيجة مسحته سلبية اليوم وسنرى كيف تسير الأمور معه، أرتور يزيد من جودة الفريق وهو لاعب مفيد، عليه استعادة مستواه، سيعود للمشاركة بالتدريج حتى يصبح لاعبا أساسيا".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 17 نقطة.