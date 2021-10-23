تشيلسي يفترس نورويتش بسباعية ويعزز تصدره للدوري

عزز تشيلسي تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بسحق ضيفه نورويتش سيتي اليوم السبت بنتيجة 7-صفر في الجولة التاسعة.

ورفع فريق بلوز رصيده إلى 22 نقطة بينما استمر نورويتش متذيلا لترتيب البطولة ورصيده نقطتين.

وتفوق تشيلسي على منافسه منذ الدقيقة الأولى رغم افتقاده للمصابين روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكريستيان بوليسيتش.

وتقدم ميسون ماونت لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء إثر كرة مرتدة من الدفاع.

ثم عزز كالوم هودسون-أودوي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل المنطقة إثر انفراد بالحارس تيم كرول بعدما تلقى لاعب تشيلسي تمريرة بينية رائعة من زميله ماتيو كوفاشيتش.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق سجل الظهير الأيمن ريس جيمس الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة مرت بعدها الكرة من فوق الحارس لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 57 سجل الظهير الأيسر بن شيلويل الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 63 مرر هودسون-أودوي الكرة داخل منطقة الجزاء وأخفق الحارس كرول في إبعادها لتلمس زميله ماكس آرونز ثم تعانق الشباك.

وزاد الطين بلة لنورويتش بعد حصول مدافعه بن جيبسون على بطاقة صفراء ثانية ثم طرد في الدقيقة 65.

وواصل تشيلسي محاولاته الهجومية وحصل على ركلة جزاء إثر لمسة يد.

وتقدم ماونت للتسديد لكن تصدى الحارس كرول للكرة في الدقيقة 83، قبل أن يقرر الحكم إعادة تنفيذ الركلة بعدما أوضح الفيديو أن قدمي الأخير كانتا قبل خط المرمى من ناحية علامة الجزاء.

وأعاد ماونت تنفيذ الركلة وهذه المرة سدد في المنتصف لتصطدم الكرة بقدم كرول ثم تسكن الشباك في الدقيقة 85.

وأكمل ماونت ثلاثيته بتسجيل الهدف السابع لتشيلسي في الدقيقة 91 بتسديدة من مسافة قريبة جدا من المرمى إثر تمريرة أرضية من روبن لوفتوس-شيك.

وسيلعب تشيلسي يوم الثلاثاء ضد ضيفه ساوثامبتون في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين ثم يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الدوري.

بينما يلعب نورويتش في 31 أكتوبر ضد ضيفه ليدز يونايتد في الدوري.