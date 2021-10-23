تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

كاف

يوم حافل بالمباريات الإفريقية في انتظار الجماهير المصري.

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الفرق المصرية الثلاثة إفريقيا، بجانب القنوات الناقلة، ومعلقي المباريات.

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الأهلي يواجه الحرس الوطني النيجري الساعة السادسة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1. المباراة بتعليق أيمن الكاشف.

وفي السابعة مساء، يلعب النادي المصري في الكونفدرالية مع ريفينيو أوثورتيز على استاد الإسكندرية.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وستكون بتعليق مؤمن حسن.

وأخيرا، يلعب بيراميدز مع عزام يونايتد الساعة التاسعة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على توسكر الكيني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية الأهلي المصري بيراميدز
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