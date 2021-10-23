أرنولد: أتمنى أن يحافظ صلاح على مستواه لنهاية الموسم

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

أشاد ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول بزميله النجم محمد صلاح بعد أداء مذهل للأخير في الموسم الجاري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتألق صلاح فوق العادة وسجل 12 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة منذ انطلاق الموسم، ليلقى ثناء كبيرا من مدربه يورجن كلوب الذي صرح بأنه لا يوجد لاعب أفضل من النجم المصري الآن.

وفي حواره لموقع ليفربول، علق أرنولد على أداء صلاح بالقول:"ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هذا المستوى، يفعل أشياء رائعة في الملعب".

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وواصل "صلاح مخلص جدا في عمله، علاقتي به طيبة داخل وخارج الملعب".

وأتم "أتمنى لنا كفريق أن يواصل صلاح بهذا المستوى حتى نهاية الموسم".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف مثل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وترشح صلاح مع 29 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية التي ستعلن مجلس فرانس فوتبول عن الفائز بها في 29 نوفمبر المقبل.

محمد صلاح ليفربول
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