رونالدو يرفض الاعتزال الدولي: الأمر لا يتعلق بما يريده الناس

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

رونالدو البرتغال
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز أساسيان أمام نورويتش سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشيني: نابولي وميلان يلعبان أفضل كرة قدم في إيطاليا 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا 30 دقيقة | تقرير في الجول
ذا صن: القبض على 75 مشجعا لـ يونيون برلين قبل مواجهة فينيورد في دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | أوروبا
تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022 ساعة | الدوري المصري
أرنولد: أتمنى أن يحافظ صلاح على مستواه لنهاية الموسم ساعة | المحترفون
ماركا: تحديد موعد الحُكم في قضية بنزيمة وفالبوينا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح