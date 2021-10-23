رونالدو يرفض الاعتزال الدولي: الأمر لا يتعلق بما يريده الناس السبت، 23 أكتوبر 2021 - 10:59 كتب : FilGoal كريستيانو رونالدو رونالدو البرتغال نرشح لكم أخر الأخبار تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز أساسيان أمام نورويتش سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي مانشيني: نابولي وميلان يلعبان أفضل كرة قدم في إيطاليا 24 دقيقة | الدوري الإيطالي حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا 30 دقيقة | تقرير في الجول ذا صن: القبض على 75 مشجعا لـ يونيون برلين قبل مواجهة فينيورد في دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | أوروبا تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز ساعة | دوري أبطال إفريقيا في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022 ساعة | الدوري المصري أرنولد: أتمنى أن يحافظ صلاح على مستواه لنهاية الموسم ساعة | المحترفون ماركا: تحديد موعد الحُكم في قضية بنزيمة وفالبوينا ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022 أرنولد: أتمنى أن يحافظ صلاح على مستواه لنهاية الموسم أندية الدوري المصري - الزمالك.. البطل رونالدو يرفض الاعتزال الدولي: الأمر لا يتعلق بما يريده الناس الأكثر مشاهدة 1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 4 الزمالك 0 توسكر انتهت الدوري الإنجليزي 3 أرسنال 1 أستون فيلا انتهت الدوري الإسباني 1 أوساسونا 1 غرناطة انتهت الدوري الفرنسي 2 سانت إيتيان 2 أنجيه انتهت الدوري الإيطالي 3 تورينو 2 جنوى انتهت دوري أبطال إفريقيا - الأهلي - جيندارميري ناشونال لم تبدأ 18:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - نورويتش سيتي لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - برايتون - مانشستر سيتي لم تبدأ 18:30 الدوري الإيطالي - بولونيا - ميلان لم تبدأ 20:45 كأس الكونفدرالية - بيراميدز - عزام يونايتد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال إفريقيا - الترجي - الاتحاد لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - هوريا - الملعب المالي لم تبدأ 18:30 دوري أبطال إفريقيا - ماميلودي صنداونز - مانيما يونيون لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - سيمبا - جوانينج جالاكسي لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - الهلال - ريفيرز يونايتد لم تبدأ 19:00