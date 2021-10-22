رونالدو: أعرف دوري في الفريق.. وإذا فكر الجميع مثلي سنصبح أفضل

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 23:33

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

أبدى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد اعتقاده بأن الفريق يمر بمرحلة انتقالية وبحاجة للوقت والتضحيات من أجل عبور هذه المرحلة.

وقال رونالدو في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": "نحن نعيش فترة تغيير في مانشستر يونايتد. النادي تعاقد معي ومع رافاييل فاران وجادون سانشو، والتأقلم سيتطلب بعض الوقت".

وأضاف "يتضمن ذلك طريقة اللعب التي نعتمد عليها. أعتقد أننا سنأخذ الأمر خطوة تلو الأخرى ويجب أن نضع في عقولنا أن كل شيء يمكن حدوثه".

أخبار متعلقة
9 من ليفربول.. كاراجر يستبعد رونالدو من التشكيل المجمع مع يونايتد كيليني: رونالدو اختار الحاضر على المستقبل.. ودفعنا ثمن رحيله من نقاطنا مجاورا رونالدو وبيكهام.. الكشف عن تمثال صلاح الجديد بتكلفة 150 ألف استرليني رونالدو لاعب شهر سبتمبر 2021 في مانشستر يونايتد

وأوضح رونالدو "أنا لا أتحدث فقط عما يخصني بصورة شخصية فأنا أضع الشأن الجماعي أولا، فالفوز جماعيا يجعل الفوز بالجوائز الفردية أكثر سهولة".

وتابع "لا زلت أعتقد أن ذلك ممكنا. الكل يجب أن يعرف دوره والكل يعرفه جيدا. أنا أعرف دوري في الفريق وهو تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق بخبرتي ومعرفتي بطرق فهم المباراة".

واختتم النجم البرتغالي "إذا فكر كل لاعب بهذه الطريقة هذا الفريق سيصبح أفضل بالتضحيات لأجله. يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية حيث نملك مشجعين مذهلين في ملعب رائع".

يذكر أن مانشستر يونايتد يواجه ليفربول يوم الأحد الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
شيكابالا يكشف عن قميص الزمالك الجديد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – مباراة الزمالك وإنبي بين الكلية الحربية وبتروسبورت.. ومحاولة أخيرة مع الدفاع الجوي ساعة | الدوري المصري
فيوتشر يكشف عن صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي ساعة | الدوري المصري
رونالدو: أعرف دوري في الفريق.. وإذا فكر الجميع مثلي سنصبح أفضل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف موقف ملعب مباراة إنبي.. والموعد المحتمل لظهور ملابس الفريق الجديدة 2 ساعة | الدوري المصري
9 من ليفربول.. كاراجر يستبعد رونالدو من التشكيل المجمع مع يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أندية الدوري - المقاولون العرب.. لسماع عواء الذئاب من جديد 2 ساعة | الدوري المصري
بعد تعادلين.. أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية في أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح