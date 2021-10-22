رونالدو: أعرف دوري في الفريق.. وإذا فكر الجميع مثلي سنصبح أفضل

أبدى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد اعتقاده بأن الفريق يمر بمرحلة انتقالية وبحاجة للوقت والتضحيات من أجل عبور هذه المرحلة.

وقال رونالدو في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": "نحن نعيش فترة تغيير في مانشستر يونايتد. النادي تعاقد معي ومع رافاييل فاران وجادون سانشو، والتأقلم سيتطلب بعض الوقت".

وأضاف "يتضمن ذلك طريقة اللعب التي نعتمد عليها. أعتقد أننا سنأخذ الأمر خطوة تلو الأخرى ويجب أن نضع في عقولنا أن كل شيء يمكن حدوثه".

وأوضح رونالدو "أنا لا أتحدث فقط عما يخصني بصورة شخصية فأنا أضع الشأن الجماعي أولا، فالفوز جماعيا يجعل الفوز بالجوائز الفردية أكثر سهولة".

وتابع "لا زلت أعتقد أن ذلك ممكنا. الكل يجب أن يعرف دوره والكل يعرفه جيدا. أنا أعرف دوري في الفريق وهو تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق بخبرتي ومعرفتي بطرق فهم المباراة".

واختتم النجم البرتغالي "إذا فكر كل لاعب بهذه الطريقة هذا الفريق سيصبح أفضل بالتضحيات لأجله. يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية حيث نملك مشجعين مذهلين في ملعب رائع".

يذكر أن مانشستر يونايتد يواجه ليفربول يوم الأحد الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.