9 من ليفربول.. كاراجر يستبعد رونالدو من التشكيل المجمع مع يونايتد

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 23:19

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد ضد أتالانتا

كشف جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق ومحلل "سكاي سبورتس" عن خياراته للتشكيل المجمع الأمثل بين فريقه وبين مانشستر يونايتد قبل لقاء الفريقين في "دربي الشمال الغربي" يوم الأحد.

واختار كاراجر خط الدفاع بحارس المرمى كاملا من ليفربول، حيث وضع الحارس أليسون بيكر أمامه الرباعي الدفاعي ترينت ألكساندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

أيضا أضاف مدافع الريدز السابق الثنائي فابينيو وجوردان هندرسون إلى الوسط، وبطبيعة الحال النجم المصري محمد صلاح على اليمين والسنغالي ساديو ماني على اليسار، ليصل مجموع خياراته من ليفربول إلى 9 لاعبين.

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ترك كاراجر مقعدين فقط لمانشستر يونايتد هما صانع الألعاب والمهاجم، حيث اختار برونو فيرنانديز قبل أن يفاجئ الجماهير باسبتعاد كريستيانو رونالدو من المركز الأمامي، مفضلا ميسون جرينوود عليه.

وفسر كاراجر هذا الخيار قائلا: "كيف يمكنك ألا تضع رونالدو بناء على ما حققه كأسطورة؟ أنا أتحدث عن اللحظة الحالية، واليوم سأفضل جرينوود".

وأضاف "روبرتو فيرمينو سجل هاتريك لصالح ليفربول في الجولة الماضية، ولكن بالنظر إلى موسمه الماضي والموسم الحالي فإن جرينوود هو من يجب أن أجد له موقعا".

ويلتقي الفريقان يوم الأحد الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد" في ختام وقمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

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