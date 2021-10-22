بعد تعادلين.. أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية في أستون فيلا

عاد أرسنال للانتصارات، وفاز على أستون فيلا بثلاثية، ارتقت به 6 مراكز إلى الأمام.

فاز أرسنال على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الإمارات، بافتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل توماس بارتي، وبيير أوباميانج، وإيميلي سميث-رو أهداف أرسنال في اللقاء، فيما سجل جاكوب رامسي هدف أستون فيلا.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 14 نقطة مرتقيا للمركز السادس في ترتيب الدوري.

وصف المباراة

أرسنال بدأ المباراة بقوةل. عرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة الرابعة، قابلها أوباميانج بخلفية مزدوجة مرت بجانب المرمى ليتابعها ساكا بتصويبة جديدة خارج المرمى.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ23. ركنية قابلها توماس بارتي برأسية في المرمى.

أليكساندر لاكازيت سقط على الأرض داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ47 وطالب بركلة جزاء.

بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الحكم احتساب ركلة جزاء بالفعل لـ أرسنال.

بيير أوباميانج نفذ ركلة الجزاء بنفسه في المرمى، مسجلا الهدف الثاني، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثنائية.

الشوط الثاني

أستون فيلا بدأ الشوط الثاني بتبديل أول. شارك ليون بايلي بدلا من أكسيل توانزيبي.

أرسنال أنهى المباراة مبكرا في الدقيقة الـ55 بهدف ثالث. إيميلي سميث-رو ينفرد من الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد مسجلا الثالث.

أولى تبديلات ميكيل أرتيتا كانت في الدقيقة الـ67 بدخول مارتن أوديجارد بدلا من لاكازيت.

ورد دين سميث بدخول جاكوب رامسي في الدقيقة الـ68 بدلا من إيميليانو بوينديا.

أرتيتا دفع بـ أينسلي ميتلاند نيلس في الدقيقة الـ73 بدلا من ألبرت سامبي لوكونجا، فيما شارك أنور الغازي مع أستون فيلا بالدقيقة الـ76 بدلا من داني إنجز.

أستون فيلا حاول العودة، وسجل الأول في الدقيقة الـ82 من تصويبة رائعة للبديل رامسي، لم يستطع آرون رامسديل إلا مشاهدتها تدخل الشباك.

أرتيتا أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ91 بدخول جابرييل مارتينيلي بدلا من أوباميانج، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 14 نقطة مرتقيا للمركز السادس في ترتيب الدوري.