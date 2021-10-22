بعد خضوعه لـ جراحة.. بيراميدز يعلن مدة غياب إسلام عيسى

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - بيراميدز وأسوان

كشف نادي بيراميدز عن خضوع إسلام عيسى لاعب الفريق لجراحة في الأنف.

وخضع إسلام عيسى إلى جراحة من أجل إصلاح الكسر في الأنف، والذي تعرض له خلال مباراة عزام يونايتد.

وحسب موقع بيراميدز الرسمي، فإن إسلام عيسى سيغيب لقرابة الشهر على خلفية العملية الجراحية التي خضع لها.

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اللاعب سيكتفي بأداء التدريبات بدون احتكاك خلال تلك الفترة ليعود بعدها ويشارك في المباريات بشكل طبيعي عقب تلك المدة.

إسلام عيسى عاد إلى القاهرة مساء الأربعاء بعد ثلاثة أيام قضاها في إثيوبيا بإحدى المستشفيات للتعافي من آثار الإصابة التي تعرض لها أمام عزام التنزاني.

وكان بيراميدز قد أعلن عقب المباراة إصابة إسلام عيسى بجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام، مما أدى لعدم قدرة اللاعب على التنفس بشكل طبيعي خلال رحلة العودة للقاهرة.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا في الذهاب بتنزانيا، وسيخوض مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي مساء غد السبت.

الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز عزام يونايتد إسلام عيسى
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