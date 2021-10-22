كارتيرون: دخول الرباعي العائد سيدعم هجوم الزمالك قبل الدوري.. ولهذا السبب اخترت برج العرب

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، بأن دخول الرباعي العائد من الإعارة للفريق في المباريات المقبلة، سيضيف لهم هجوميا.

الزمالك كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

video:1

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "نحترم ونقدر بطولة دوري أبطال إفريقيا جدا، لذلك كنا نأخذ المباراة بمحمل الجد، وبقوة كبيرة. ركزنا تماما على المباراة، وأردنا حسمها مبكرا".

وأضاف "كنت أرى بأن المباراة بين أيدينا، ولذلك رأيناها فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف، وأجرينا 5 تبديلات اليوم ومثلهم في الذهاب، لتكون أغلب المجموعة قد شاركت على مدار المباراتين".

المدرب الفرنسي واصل "أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب".

وعن انطلاقة الدوري المصري بعد أيام، قال كارتيرون "الأداء مهم والنتيجة مهمة، وتمنحنا دفعة لما هو قادم، بجانب دخول الرباعي محمد أوناجم، وعمر السعيد، ومصطفى فتحي، ورزاق سيسيه لقائمة الفريق، والذين سيحدثون تدعيما قويا لهجومنا".

أما عن اختيار ملعب برج العرب لمباراة إنبي المقبلة بعد اعتذار ملعب الدفاع الجوي، فقال "ألاحظ بأننا كلما أقمنا معسكر في ملعب برج العرب، نتحسن بشكل كبير، بجانب أنني أعتقد بأن ملعبي القاهرة وبرج العرب هما الأفضل في مصر، ونحن بحاجة إلى الملاعب الجيدة للعب كرة جميلة، ولذلك نعم كان قراري بأن يكون برج العرب هو ملعبنا الثاني في الدوري".

وأتم "الدوري المصري هو الدوري الأقوى في إفريقيا، ولذلك كل مباراة فيه تكون صعبة. سنلعب كل مباراة بقوة وبجدية، ونحاول تحقيق الفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.