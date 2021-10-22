انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

توماس بارتي يحتفل بهدف أرسنال في أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وأستون فيلا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. تيرني يغيب بسبب الكاحل في غياب النني.. لاكازيت يمنح أرسنال تعادلا قاتلا ضد كريستال بالاس مواعيد مباريات الإثنين 18 أكتوبر 2021 – أرسنال ضد كريستال بالاس ومواجهات جديدة في أوروبا تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد كريستال بالاس.. ساكا وأوباميانج أساسيان

نهاية المباراة

ق. 82 جووول راااائع لـ أستون فيلا. تصويبة رائعة من جاكوب رامسي في المقص الأيسر.

ق. 55 جوووول ثااالث. إيميلي سميث-رو ينفرد من الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 50 جوووول ثاااني. ركلة جزاء ينفذها أوباميانج ويتصدى لها إيميليانو مارتينيز، لكن أوباميانج تابعها في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 49 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 47 أليكساندر لاكازيت يسقط على الأرض داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

ق. 23 جووول أول لـ أرسنال. ركنية قابلها توماس بارتي برأسية في المرمى.

ق. 4 عرضية من بوكايو ساكا، قابلها أوباميانج بخلفية مزدوجة مرت بجانب المرمى ليتابعها ساكا بتصويبة جديدة خارج المرمى.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أندية الدوري - المقاولون العرب.. لسماع عواء الذئاب من جديد 5 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعادلين.. أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية في أستون فيلا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يفوز على الأولمبي والأهلى يكتسح الزهور في دوري المحترفين 13 دقيقة | رياضات أخرى
بعد خضوعه لـ جراحة.. بيراميدز يعلن مدة غياب إسلام عيسى ساعة | الكونفدرالية
كارتيرون: دخول الرباعي العائد سيدعم هجوم الزمالك قبل الدوري.. ولهذا السبب اخترت برج العرب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفقد الصدارة بطرد الشمراني واحتجاج المولد ساعة | المحترفون
بمشاركة حافظ أساسيا وريان بديلا.. مالاتيا سبور يهزم ألتاي 2 ساعة | المحترفون
انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح 4 انتهت ليلة الأبطال - أتليتكو مدريد (2) (3) ليفربول وبورتو (1) (0) ميلان.. تألق رائع لصلاح