انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وأستون فيلا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة

ق. 82 جووول راااائع لـ أستون فيلا. تصويبة رائعة من جاكوب رامسي في المقص الأيسر.

ق. 55 جوووول ثااالث. إيميلي سميث-رو ينفرد من الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 50 جوووول ثاااني. ركلة جزاء ينفذها أوباميانج ويتصدى لها إيميليانو مارتينيز، لكن أوباميانج تابعها في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 49 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 47 أليكساندر لاكازيت يسقط على الأرض داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

ق. 23 جووول أول لـ أرسنال. ركنية قابلها توماس بارتي برأسية في المرمى.

ق. 4 عرضية من بوكايو ساكا، قابلها أوباميانج بخلفية مزدوجة مرت بجانب المرمى ليتابعها ساكا بتصويبة جديدة خارج المرمى.

بداية المباراة