إلى المجموعات.. الزمالك يٌكرر فوزه على توسكر برباعية

كرر نادي الزمالك فوزه على توسكر الكيني، محققا الانتصار بهدفين مقابل لا شيء.

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على توسكر الكيني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

وفاز الزمالك على توسكر بأربعة أهداف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدفين، وكلا من سيف الدين الجزيري، وأشرف بنشرقي هدف للزمالك في اللقاء.

وبذلك، يتأهل الزمالك إلى دور المجموعات، لحين تحديد موعد إجراء القرعة.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ اللقاء بنفس تشكيل مباراة الذهاب. سيف الدين الجزيري مهاجم أساسي، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح على الظهيرين.

الزمالك بنفس تشكيل لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني بنشرقي والجزيري وأوباما يقودون الهجوم.📋#في_إفريقيا pic.twitter.com/MzJ3QYahZm — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2021

وصف المباراة

المباراة بدأت بإصابة قوية لـ تشارلز موماني بعد اصطدام قوي بزميله، ليجري توسكر أولى التبديلات الاضطرارية في الدقيقة السادسة.

شارك هامفري ميينو بدلا من تشارلز موماني المصاب.

وكانت أولى فرص الزمالك الخطرة في الدقيقة السابعة. طولية رائعة من إمام عاشور وفتوح ينفرد ويرسل عرضية أرضية تمر من الجميع وتصل إلى زيزو الذي أرسل عرضية جديدة في يد الحارس.

والهدف الأول لم يتأخر كثيرا. كرة ثابتة في الدقيقة العاشرة نفذها أحمد سيد "زيزو"، وأخطأ الحارس في التعامل معها، ليتابعها أوباما برأسية ساقطة فوقه في المرمى.

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الزمالك لم يحتج سوى 8 دقائق كي يضيف الثاني. عرضية من زيزو، قابلها سيف الدين الجزيري برأسية في المرمى. هدف هو الأول إفريقيا للمهاجم الدولي التونسي بقميص الزمالك.

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هدأت المباراة هنا، ثم كانت الخطورة مجددا في الدقيقة الـ40. عرضية من حمزة المثلوثي، استلمها الجزيري وسدد في المدافع لتخرج فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين.

الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني محاولا تسجيل المزيد. عرضية من سيف الجزيري في الدقيقة الـ56، قابلها بنشرقي بلمسة من داخل الست ياردات، لكن سهلة في يد الحارس.

تأثير شيكابالا = هدفين

باتريس كارتيرون تدخل هنا، ودفع بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وحازم إمام، ومحمد عبد الشافي بدلا من سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح.

شيكابالا قاد مرتدة رائعة في الدقيقة الـ71 ثم تمريرة إلى أوباما الذي راوغ الحارس، ثم مرر إلى بنشرقي الذي سجل في المرمى الخالي من حارسه.

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وجاء الرابع سريعا في الدقيقة الـ74. تمريرة جديدة من شيكابالا، ثم عرضية من زيزو، قابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا الرابع. هدف هو الثاني لـ أوباما في اللقاء محققا الثنائية الخمسة له تاريخيا مع الفارس الأبيض.

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كارتيرون هنا دفع بـ إسلام جابر بدلا من إمام عاشور في الدقيقة الـ78.

شيكابالا هدد مرمى توسكر أكثر من مرة هنا. تبادل الكرة مع بنشرقي مرة، ومع أوباما مرة أخرى في الدقيقة الـ85 ثم سدد، لكن تصدى لها الحارس.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ90 بدخول محمود عبد العزيز بدلا من أوباما.

حازم إمام أرسل عرضية جيدة في الدقيقة الـ91، قابلها أشرف بنشرقي برأسية بجانب المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل لا شيء.