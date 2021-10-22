الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الرابعة
الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 20:00
كتب : رضا السنباطي
يتصارع 13 لاعبا في صدارة الهدافين في مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة.
ويتواجد التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ضمن قائمة الهدافين.
وجاء ترتيب الهدافين كالآتي:
أحمد العش – الترسانة – هدفان
محمود حكيم – الداخلية – هدفان
رفيق كابو – وادي دجلة – هدفان
ميدو العطار – النصر – هدفان
أحمد القرموطي – منتخب السويس - هدفان
أسامة كاجو – الداخلية - هدفان
مصطفى طلعت – وادي دجلة – هدفان
إسلام كانو – بتروجت – هدفان
حسين ياسين – الإنتاج الحربي – هدفان
أحمد مجدي كهربا – بلبيس – هدفان
محمد ريعو – السكة الحديد – هدفان
أحمد كمال – الداخلية – هدفان
عمرو قلاوة – بورتو السويس - هدفان
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