الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الرابعة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 20:00

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يتصارع 13 لاعبا في صدارة الهدافين في مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة.

ويتواجد التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ضمن قائمة الهدافين.

وجاء ترتيب الهدافين كالآتي:

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أحمد العش – الترسانة – هدفان

محمود حكيم – الداخلية – هدفان

رفيق كابو – وادي دجلة – هدفان

ميدو العطار – النصر – هدفان

أحمد القرموطي – منتخب السويس - هدفان

أسامة كاجو – الداخلية - هدفان

مصطفى طلعت – وادي دجلة – هدفان

إسلام كانو – بتروجت – هدفان

حسين ياسين – الإنتاج الحربي – هدفان

أحمد مجدي كهربا – بلبيس – هدفان

محمد ريعو – السكة الحديد – هدفان

أحمد كمال – الداخلية – هدفان

عمرو قلاوة – بورتو السويس - هدفان

تعرف أيضا على ترتيب مجموعة القاهرة ونتائج الجولة الرابعة. (من هنـــــــــــــــا)

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