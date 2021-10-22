الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الرابعة

يتصارع 13 لاعبا في صدارة الهدافين في مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة.

ويتواجد التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ضمن قائمة الهدافين.

وجاء ترتيب الهدافين كالآتي:

أحمد العش – الترسانة – هدفان

محمود حكيم – الداخلية – هدفان

رفيق كابو – وادي دجلة – هدفان

ميدو العطار – النصر – هدفان

أحمد القرموطي – منتخب السويس - هدفان

أسامة كاجو – الداخلية - هدفان

مصطفى طلعت – وادي دجلة – هدفان

إسلام كانو – بتروجت – هدفان

حسين ياسين – الإنتاج الحربي – هدفان

أحمد مجدي كهربا – بلبيس – هدفان

محمد ريعو – السكة الحديد – هدفان

أحمد كمال – الداخلية – هدفان

عمرو قلاوة – بورتو السويس - هدفان

تعرف أيضا على ترتيب مجموعة القاهرة ونتائج الجولة الرابعة. (من هنـــــــــــــــا)