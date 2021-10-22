الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 19:14

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

انتهت اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويتصدر زد المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما لا تزال هناك 3 فرق لم تعرف طعم الفوز حتى الآن.

فكيف جاءت نتائج المباريات؟

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وإليكم الترتيب بالكامل بعد نهاية الجولة الرابعة.

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة
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