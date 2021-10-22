الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة

انتهت اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويتصدر زد المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما لا تزال هناك 3 فرق لم تعرف طعم الفوز حتى الآن.

فكيف جاءت نتائج المباريات؟

🔴 نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/ICxE0cMF2W — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2021

وإليكم الترتيب بالكامل بعد نهاية الجولة الرابعة.