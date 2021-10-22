الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة
الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 19:14
كتب : رضا السنباطي
انتهت اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.
ويتصدر زد المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما لا تزال هناك 3 فرق لم تعرف طعم الفوز حتى الآن.
فكيف جاءت نتائج المباريات؟
🔴 نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/ICxE0cMF2W— FilGoal (@FilGoal) October 22, 2021
وإليكم الترتيب بالكامل بعد نهاية الجولة الرابعة.
نادي زد في صدارة مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.🔥⚽ pic.twitter.com/BePw0Lfzxz— FilGoal (@FilGoal) October 22, 2021