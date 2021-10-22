صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: الأمر ليس في يدي

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 19:39

كتب : أحمد أباظة

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حوارا مع شبكة "سكاي سبورتس" تحدث خلاله عن مسألة تجديد تعاقده مع النادي.

وقال صلاح في الحوار المنتظر صدوره خلال الساعات المقبلة، إنه يحب ليفربول ويرغب في البقاء، إلا أن الأمر لا يتوقف عليه وحده.

وأوضح "إذا سألتني، أنا أود البقاء في ليفربول حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية، ولكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، فالأمر ليس في يدي".

أخبار متعلقة
مؤتمر سولشاير: لاعب مثل صلاح لا يأتي كثيرا.. وهذا الأمر علينا عدم القيام به ضد ليفربول مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز هنري: صلاح ليس أفضل لاعب في العالم.. لماذا تتجاهلون بنزيمة؟ تقرير: كلوب يحاول إقناع مصر بتأجيل ضم صلاح لمعسكر أمم إفريقيا

وأضاف النجم المصري "الأمر يعتمد على النادي. في اللحظة الحالية لا يمكنني رؤية نفسي ألعب ضد ليفربول أبدا، هذا سيحزنني، ولكن لنرى ما سيحدث".

وينتهي عقد صلاح في يونيو 2023، أي بعد أقل من عامين، وتثير التقارير الصحفية العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية رحيله في الصيف القادم، قبل نهاية عقده بعام.

وتحدثت بعض المصادر عن مطالبة صلاح براتب ضخم يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، إلا أن ما يعتبر في حكم المؤكد أنه إذا وقع على العقد الجديد، سيصبح أعلى لاعبي ليفربول أجرا.

وحظي صلاح ببداية مميزة لهذا الموسم، حيث سجل 12 هدفا في 11 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن.

يذكر أن صاحب الراتب الأعلى حاليا هو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بـ220 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الرابعة دقيقة | الدرجة الثانية
صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: الأمر ليس في يدي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها 28 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة أفشة وغياب صلاح محسن أمام الحرس الوطني 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة 47 دقيقة | الدرجة الثانية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رابطة الدوريات الأوروبية ترفض خطة فينجر لتعديل التوقفات الدولية ساعة | أوروبا
مباشر دوري الأبطال – الزمالك (2)-(0) توسكر.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح