صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: الأمر ليس في يدي

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حوارا مع شبكة "سكاي سبورتس" تحدث خلاله عن مسألة تجديد تعاقده مع النادي.

وقال صلاح في الحوار المنتظر صدوره خلال الساعات المقبلة، إنه يحب ليفربول ويرغب في البقاء، إلا أن الأمر لا يتوقف عليه وحده.

وأوضح "إذا سألتني، أنا أود البقاء في ليفربول حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية، ولكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، فالأمر ليس في يدي".

وأضاف النجم المصري "الأمر يعتمد على النادي. في اللحظة الحالية لا يمكنني رؤية نفسي ألعب ضد ليفربول أبدا، هذا سيحزنني، ولكن لنرى ما سيحدث".

وينتهي عقد صلاح في يونيو 2023، أي بعد أقل من عامين، وتثير التقارير الصحفية العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية رحيله في الصيف القادم، قبل نهاية عقده بعام.

🗣 "It's not in my hands."#LFC forward Mohamed Salah says he would like to remain at the club for the rest of his career ⤵️ pic.twitter.com/GtaWPd3blW