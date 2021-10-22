قائمة الأهلي – عودة أفشة وغياب صلاح محسن أمام الحرس الوطني

عاد محمد مجدي "أفشة" لقائمة الأهلي أمام الحرس الوطني، فيما يغيب صلاح محسن مهاجم الفريق.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الحرس الوطني مساء غد السبت.

قائمة الأهلي شهدت عودة محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق، بعد غيابه في مباراة الذهاب لحصوله على إجازة لعقد قرانه.

من جهة أخرى، تواصل غياب محمد الشناوي حارس الفريق للإصابة، فيما يغيب صلاح محسن أيضا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد - علي معلول - أكرم توفيق - محمد هاني.

الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - محمد محمود - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمد شريف.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي مساء اليوم السبت، وحتى موعد المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني مساء غد السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل مع الحرس الوطني ذهابا بهدف لكل فريق، إذ يحتاج ممثل مصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لبلوغ دور المجموعات.