التشكيل - الزمالك دون تغيير عن مباراة الذهاب.. وتوسكر يبدأ بثنائي هجومي

يخوض الزمالك مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بنفس تشكيل الذهاب.

وكان الزمالك قد تفوق في الذهاب بهدف دون مقابل سجله أشرف بنشرقي.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل على أقل تقدير ليصبح أول المتأهلين لدور المجموعات.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

الوسط : طارق حامد – إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في المقابل يبدأ توسكر بثنائية هجومية مكونة من جوشوا إبراهيم وديجوراتيس أوجوك.

فيما جاء تشكيل توسكر:

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي

الدفاع: هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

الوسط: كلود سينجي – ابولو اوتينو – تشارلز موماني – بونفيس موشيري

الهجوم: جوشا إبراهيم – ديجوراتيس أوجوك