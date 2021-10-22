مؤتمر توخيل: تشيلسي سيلعب بدون لوكاكو .. وغير نادم على رحيل لاعبي الفريق

يعاني تشيلسي من غيابات عديدة قبل مواجهته لنورويتش سيتي يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي خلال مؤتمر صحفي:"سنلعب دون روميلو لوكاكو والذي تعرض للإصابة في دوري الأبطال".

وأضاف "ستكون اللعبة مختلفة بعض الشيء بدون لوكاكو، لكننا نريد نفس القوة ، نفس العدد من الأشخاص في نفس الأماكن عندما ننهي هجماتنا".

وعن البديل المحتمل للوكاكو قال توخيل:"كاي هافرتز يمكنه الآن قيادة هجوم تشيلسي، ويلعب في مركز المهاجم، نريد منه أن يقدم ما قدمه أمام مالمو في دوري الأبطال".

وتابع بخصوص إصابة كريستسيان بوليسيتش "يخضع للعلاج حاليا، أنا إيجابي ولست قلقا".

وعندما سئل توخيل هل هو نادم على رحيل تامي أبراهام وأوليفييه جيرو وميشي باتشواي عن الفريق قال:"لا، كرة القدم لا تسير على هذا النحو، لا يمكنك الاحتفاظ بفريق به 40 لاعبا".

ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي نورويتش في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.