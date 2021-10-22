مؤتمر جوارديولا: المدربون أكثر من يتعرض لانتقادات

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على صعوبة مهنته بسبب الانتقادات والضغوط المستمرة على المديرين الفنيين، مشيرا إلى أنه لا يهتم بما يقال عنه مطلقا.

ودافع الإسباني عن المدرب ستيف بروس بعد إساءات تعرض لها الأخير إثر رحيله عن تدريب نيوكاسل يونايتد.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي:"أقول لبروس لا تلقي بالا لهذه التعليقات لأنها هراء، أتمنى رؤيتك قريبا".

وواصل مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "المدربون يتعرضون لانتقادات أكثر من أي شخص آخر في المجتمع، لأننا لا نفوز بالمباريات، بهذه البساطة. ألقى معاملة جيدة حين نفوز، والعكس حين نخسر".

ثم أضاف ساخرا "أحب ذلك. أحب ذلك. لا ألقي لها بالا. الكل ينجح في المنظومة وليس المدرب فقط، يعتقد الناس أننا المسؤولون لأننا نتحدث للإعلام كل 3 أيام. تأثير المدير الفني أقل من ذلك بكثير".

واستمر "في المجتمع تود لوم شخص واحد، وهو المدرب، من الصعب فهم أن كرة القدم رياضة جماعية والكل مشارك فيها، لم أفكر أبدا أنني فزت بمفردي بمباراة، أبدا. أنا جيد لأن زملائي يساعدونني".

وأتم "المدرب يُعامل بناء على النتائج. حين تفوز تصبح عبقريا، حين تخسر تكون كارثيا. خاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماع. الناس تقلل من شأنك حين تخسر، لو تريد العمل كمدرب عليك تقبل ذلك".

ويستعد سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة قوية ضد مضيفه برايتون يوم السبت.

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الوصيف ليفربول ونقطتين عن المتصدر تشيلسي.

وخلفه مباشرة برايتون بفارق نقطتين.