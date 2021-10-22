الأهلي بزيه التقليدي أمام الحرس الوطني

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 15:52

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - جيندارميري ناشونال

تقرر ارتداء الأهلي لقميصه الأحمر التقليدي في مواجهة الحرس الوطني النيجري في مباراتهما غدا السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه الحرس الوطني لملاقاته في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في ملعب الأهلي WE السلام.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم اليوم الجمعة تقرر ارتداء الأهلي زيه الأحمر والسروال الأبيض والجورب الأحمر على أن يرتدي الحارس الطاقم الأصفر.

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فيما يرتدى الحرس الوطني الزي الأزرق بالكامل، ويرتدي الحارس الطاقم الفسفوري.

وتقرر أن يصل الفريقين لملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الأهلي في إفريقيا الحرس الوطني
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