مؤتمر سولشاير: لاعب مثل صلاح لا يأتي كثيرا.. وهذا الأمر علينا عدم القيام به ضد ليفربول

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بمحمد صلاح نجم ليفربول لكنه أكد في الوقت ذاته دعمه للاعبه كريستيانو رونالدو في أي مقارنة.

ويستضيف يونايتد منافسه ليفربول الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة عن صلاح ورونالدو قائلا: "سأدعم رونالدو في أي شيء إنه لاعب فريد من نوعه وسجله التهديفي رائع".

قبل أن يستدرك "لكن صلاح يمر بفترة مميزة للغاية حاليا ويمكننا رؤية ذلك من خلال بعض الأهداف التي سجلها مؤخرا، نعرف أنه يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للدفاع ضده، لاعبون مثل هؤلاء لا يأتون كثيرا وعلينا أن نستمتع بهم من بعيد ولكن ليس يوم الأحد المقبل فهذا قريب جدا".

أما عن موقف الإصابات في فريقه فقال: "مباريات مثل التي حدثت يوم الأربعاء الماضي ضد أتالانتا أحيانا تتسبب في بعض الكدمات ربما لدينا لاعبين أو ثلاثة بسبب تلك المواجهة، سأمنح الجميع الوقت لتقييم الموقف كاملا فالمباراة ستقام يوم الأحد".

وأردف "قد تكون مشاركة برونو محل شك لكنه يفعل ما بوسعه للحاق بالمباراة".

وعن ليفربول قال: "نحتاج لأداء ثابت طوال 90 دقيقة هم يمرون بفترة رائعة ولديهم مهارات فردية لا يمكنك الدفاع ضدها سوى كفريق متحد، ويجب أن نقدم كل ما لدينا ونتمتع بعقلية قوية وطاقة كبيرة".

وتابع "يجب علينا أن نقدم كل شيء لتحقيق النتائج ضد أفضل فرق أوروبا والعالم وليفربول واحد منهم إنه أحد الفرق التي نطاردها، ما فعلوه خلال الأربع سنوات الماضية هو ما نفعله حاليا للتغلب عليهم وتجاوزهم".

وأردف "أنهينا الموسم الماضي أفضل منهم في الترتيب لكنهم عادوا بعد فترة سيئة مع الإصابات والآن هم في أفضل حالاتهم".

وعن هل يستطيع يونايتد قلب الطاولة ضد ليفربول حال تأخره في النتيجة مثلما حدث ضد أتالانتا بعدما تأخر بهدفين وفاز بثلاثة أجاب "لا نستطيع إعطاء ليفربول الفرص، أعطينا أتالانتا فرصتين فسجلوا هدفين".

وواصل "في كرة القدم الفرق ستخلق الفرص هذه طبيعة اللعبة، لا أتفق مع كل من يقول إننا كنا سيئين ضد أتالانتا هم كانوا حاسمين، وليفربول سيكون كذلك، لا يمكن أن نعطيهم بوصة في منطقة الجزاء".

وأتم "رأينا في الموسم الماضي كل فرق الدوري تمر بفترة سيئة وفي الفترة الحالية لا يمكننا الحديث عن البطولات نحن نلاحق ليفربول ففارق سبع نقاط سيكون كبيرا عكس لو كان نقطة واحدة، نحن نحاول اللحاق بهم بعد ما فعلوه خلال السنوات الأربعة الأخيرة".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ14 نقطة.