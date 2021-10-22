لاعب إنجلترا السابق: ليفربول يمتلك أفضل ثلاثي هجومي في العالم

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 14:53

كتب : عمر خالد

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

تتجه الأنظار يوم الأحد لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى بول ميرسون مهاجم إنجلترا وأرسنال السابق أن ما يميز ليفربول هو خط هجومه، واصفا إياه بالأفضل في العالم.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية:"محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني عادوا ليكونوا أفضل ثلاثي هجومي في العالم مرة أخرى".

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وتابع "صلاح وفيرمينو وماني المتجدد يمنحون ليفربول كل القوة النارية التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم ويمكن أن يوجهوا ضربة قوية لأولي جونار سولشاير (مدرب مانشستر يونايتد)".

وواصل "ثلاثي ليفربول يمكنه إحراز ثلاثة أو أربعة أهداف في 20 دقيقة، لقد كانت سمة مميزة من موسم فوزه باللقب (2019-2020)، وقد استعاد ذلك مرة أخرى، حركته ، وتيرته ، ومهاراته، كل شيء في أعلى الدرجات".

وأوضح "إذا خسر يونايتد، لا أستطيع أن أرى كيف سيبقى سولشاير مع الفريق".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما ليفربول فيأتي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

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