حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 14:19

كتب : أحمد الخولي

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تقدم حسام غالي قائد الأهلي السابق بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم الجمعة رسميا.

وتواجد غالي في مقر الأهلي في الجزيرة للتقدم بأوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومن المتوقع أن يتواجد في قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

ولم يشغل غالي أي منصب إداري في الأهلي منذ اعتزاله في عام 2018.

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وتولى حسام غالي منصب مدير الكرة في الجونة قبل أن يتواجد في عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

كما يتواجد غالي كعضو في مجلس النواب بعد اختياره من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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