مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 13:34

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - كريستيانو رونالدو

ما هو الفارق بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد؟ يورجن كلوب المدير الفني للريدز يجيب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لماذا نقارن؟ كلاهما لاعبان من طراز عالمي".

وواصل "سأقول إن قدم صلاح اليسرى أفضل، كريسيتيانو ربما أفضل في ألعاب الهواء وبقدمه اليمنى".

أخبار متعلقة
كاراجر: يونايتد سيهزم ليفربول بسبب ما حدث في دوري الأبطال شابي: حلمي هو تدريب برشلونة برونو فيرنانديز: نثق في سولشاير.. نحتاج للتحسن والأمر ينطبق على المدرب وطاقمه

وأردف "من حيث السرعة فكلاهما يتمتع بسرعة كبيرة ويحبان تسجيل الأهداف، لكنني لست مهتما بالمقارنة، آسف".

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ14 نقطة.

وعن تياجو ألكانتارا قال كلوب: "بدأ بالركض وهذه علامة جيدة ربما يعود لنا قبل التوقف الدولي المقبل وسنرى ماذا سيحدث".

أما عما قاله بول سكولز لاعب يونايتد السابق بأن كلوب سيفرك يده بسعادة بعد ما رآه من مانشستر ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا قال: "كنت أشاهد المباراة ولم تكن هناك لحظة واحدة فركت فيها يدي".

وواصل "حتى في الشوط الأول كان ليونايتد ثلاث فرص خطيرة، في الشوط الثاني كان واضحا أن يونايتد يريد الانتصار وهذا سبب مشاكل للخصم".

وعن خطورة يونايتد قال: "نحن نعرف عالم كرة القدم، لقاء ليفربول ويونايتد لقاء ضخم، هم ليسوا سعداء بالنتائج الأخيرة لكنهم قادرون على صنع أشياء رائعة، سنركز على أنفسنا".

أما عن ادعاء أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد بعدم حصول ناديه على ركلات الجزاء قال كلوب: "لا يمكننا التأثير على الحكام بأشياء من هذا القبيل، إنهم جيدون ويدخلون لمنطقة الجزاء وتحدث بعض المواقف مثلما تحدث معنا وليس لدينا حتى عدد مماثل من ركلات الجزاء".

وبسؤاله عن تسجيل الأهداف بكثرة مؤخرا قال: "هو يساعدنا ولكننا لا نعتمد على مهاراتنا لتسجيل الأهداف الأمر مصادفة فقط وعلى التوالي هذا غريب جدا، من الجيد تماما الفوز 1-0 والحفاظ على نظافة الشباك".

ويعد ليفربول هو أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيله لـ22 هدفا في ثماني مباريات فقط.

مانشستر يونايتد ليفربول صلاح رونالدو كلوب
نرشح لكم
رائعة سون أمام ليستر الأفضل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بينيتيز: لم أستطع اتخاذ بعض القرارات في إيفرتون بسبب تدريبي لـ ليفربول صلاح الثاني بين لاعبي ليفربول في السفر إلى أبعد مسافة خلال التوقف الدولي حارس مانشستر الجديد يكشف كيف استقبله رونالدو بعد انضمامه للفريق مالاسيا يكشف كيف أقنعه تين هاج بالانضمام لـ مانشستر يونايتد تقرير: دفعة معنوية كبيرة لمانشستر يونايتد قبل الدربي "تعطلت لوفاة الملكة".. ممثل دي زيربي يكشف لـ في الجول كواليس مفاوضات تدريب برايتون رسالة تعزية من صلاح إلى العائلة المالكة في بريطانيا
أخر الأخبار
كيروش: شعرت بالعذاب بعد ترك منتخب إيران.. وعدت من أجل حلم جديد 22 دقيقة | آسيا
الأهلي يكشف توصيات اجتماع المكتب التنفيذي 39 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
المصري يعلن انتهاء أزمة أرض نادي غزل بورسعيد 45 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: سواريش يقترب من العودة إلى الدوري البرتغالي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ14.. أسوان يضم قائد المصري ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو ساعة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من عبده يحيى يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ