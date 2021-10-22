مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز

ما هو الفارق بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد؟ يورجن كلوب المدير الفني للريدز يجيب.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لماذا نقارن؟ كلاهما لاعبان من طراز عالمي".

وواصل "سأقول إن قدم صلاح اليسرى أفضل، كريسيتيانو ربما أفضل في ألعاب الهواء وبقدمه اليمنى".

وأردف "من حيث السرعة فكلاهما يتمتع بسرعة كبيرة ويحبان تسجيل الأهداف، لكنني لست مهتما بالمقارنة، آسف".

🗣 "Cristiano Ronaldo's left foot is not bad but I would say Mohamed Salah's is probably better" Jurgen Klopp is asked to compare Manchester United's Cristiano Ronaldo with Liverpool's Mohamed Salah... pic.twitter.com/xspwra9dFq — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2021

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ14 نقطة.

وعن تياجو ألكانتارا قال كلوب: "بدأ بالركض وهذه علامة جيدة ربما يعود لنا قبل التوقف الدولي المقبل وسنرى ماذا سيحدث".

أما عما قاله بول سكولز لاعب يونايتد السابق بأن كلوب سيفرك يده بسعادة بعد ما رآه من مانشستر ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا قال: "كنت أشاهد المباراة ولم تكن هناك لحظة واحدة فركت فيها يدي".

وواصل "حتى في الشوط الأول كان ليونايتد ثلاث فرص خطيرة، في الشوط الثاني كان واضحا أن يونايتد يريد الانتصار وهذا سبب مشاكل للخصم".

وعن خطورة يونايتد قال: "نحن نعرف عالم كرة القدم، لقاء ليفربول ويونايتد لقاء ضخم، هم ليسوا سعداء بالنتائج الأخيرة لكنهم قادرون على صنع أشياء رائعة، سنركز على أنفسنا".

أما عن ادعاء أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد بعدم حصول ناديه على ركلات الجزاء قال كلوب: "لا يمكننا التأثير على الحكام بأشياء من هذا القبيل، إنهم جيدون ويدخلون لمنطقة الجزاء وتحدث بعض المواقف مثلما تحدث معنا وليس لدينا حتى عدد مماثل من ركلات الجزاء".

وبسؤاله عن تسجيل الأهداف بكثرة مؤخرا قال: "هو يساعدنا ولكننا لا نعتمد على مهاراتنا لتسجيل الأهداف الأمر مصادفة فقط وعلى التوالي هذا غريب جدا، من الجيد تماما الفوز 1-0 والحفاظ على نظافة الشباك".

ويعد ليفربول هو أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيله لـ22 هدفا في ثماني مباريات فقط.