برونو فيرنانديز: نثق في سولشاير.. نحتاج للتحسن والأمر ينطبق على المدرب وطاقمه

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد يانج بويز دوري أبطال أوروبا

أبدى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ثقته في مدربه أولي جونار سولشاير مؤكدا أن الفريق تحسن تحت إمرته على الرغم من عدم التتويج ببطولات معه حتى الآن.

وتحدث برونو فيرنانديز لموقع "تي إن تي سبورتس" البرتغالي قائلا: "نثق بسولشاير وطاقمه".

وواصل "أولي مدربنا ونحن نتبعه يوميا ونتبع أفكاره وسنواصل على ذلك، نثق بالمدرب وطاقمه وعلينا تنفيذ ما يطلبه منا".

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وأردف "سولشاير هنا منذ ثلاث سنوات وصحيح أننا لم نفز ببطولة لكن الفريق تحسن كثيرا".

وأتم برونو حديثه قائلا: "ثمة الكثير من الأمور التي علينا أن نتحسن فيها والأمر ينطبق كذلك على المدرب وطاقمه فالتحسن منهم كذلك وكل هذا جزء من كرة القدم".

ويتعرض سولشاير لانتقادات لاذعة بسبب اهتزاز نتائج يونايتد تحت إمرته خاصة خلال الموسم الجاري على الرغم من دعم الفريق بصفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفية أهمها ضم كريستيانو رونالدو.

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