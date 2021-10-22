ضربة لـ يونايتد؟ برونو فيرنانديز قد يغيب عن مواجهة ليفربول

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة في مران الخميس بعدما شوهد لاعبه برونو فيرنانديز يعرج بشدة متأثرا بآلام في قدمه قبل يومين من لقاء الدربي ضد ليفربول.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن برونو لم يستطع السير جيدا نتيجة بعض الاحتكاكات التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن برونو سيخضع لفحص طبي اليوم الجمعة لتحديد موقفه من لقاء الأحد المقبل ضد ليفربول.

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ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليفربول الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

ويعد برونو أحد أهم أسلحة مانشستر يونايتد إذ أنه خلال الموسم الجاري سجل أربعة أهداف وصنع ستة في 12 مباراة في كل البطولات.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ14 نقطة.

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
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