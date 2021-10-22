تقرير: أزمة لحجازي؟ الاتحاد والنصر والأهلي يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية

فشلت أندية اتحاد جدة والأهلي والنصر في الحصول على الرخصة للمشاركة في البطولات الآسيوية الممنوحة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لموسم 2021-2022.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن لجنة التراخيص بالاتحاد السعودي منحت الهلال والفيصلي والشباب والتعاون والاتفاق والفتح وضمك الرخصة الآسيوية بعد استيفائهم المعايير الإلزامية.

فيما لم يحصل على الرخصة كل من الاتحاد والنصر والأهلي والرائد والباطن وأبها والقادسية والوحدة والعين.

والمعايير الإلزامية تتعلق ببعض الامور الرياضية والبنية التحتية والإدارية والقانونية والمالية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في مدة أقصاها 23 أكتوبر الجاري.

وتؤهل المسابقات السعودية المحلية 3 فرق لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وفريق للملحق، يكون ثالث الدوري، وهو اتحاد جدة.

وسيشارك اتحاد جدة فريق المدافع المصري أحمد حجازي في البطولة بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي.

وتأكد ذلك بعد هزيمة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ضد مواطنه الهلال.

إذ أن تأهل النصر وفوزه باللقب مع احتلاله المركز السادس الموسم الماضي في الدوري السعودي كان سيقصي الاتحاد من آسيا لكن الفريق الملقب بالعالمي خسر من الهلال بهدفين لهدف قبل عدة أيام ليودع البطولة.