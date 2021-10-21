الدوري الأوروبي - نابولي يضرب المتصدر بثلاثية.. إثارة ليون وفوز جيرارد الأول

سحق نابولي الإيطالي ضيفه ليجيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

جاء ذلك رغم سيطرة التعادل السلبي على مجريات الأمور في أول 75 دقيقة من عمر المباراة، حيث افتتح لورنزو التسجيل في الدقيقة 76، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 80، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو ثلاثية صاحب الأرض في الدقيقة 95.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الإنجليزي، فيما احتفظ ليجيا بصدارة المجموعة رغم الهزيمة، حيث يملك 6 نقاط.

في المسابقة ذاتها حقق رينجرز الاسكتلندي بقيادة أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد فوزه الأول على حساب بروندبي الدنماركي بهدفين دون رد، سجلهما ليون بالوجون في الدقيقة 18 وكيمار روف في الدقيقة 30.

الفوز منح رينجرز أول 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن سبارتا براج صاحب المركز الثاني، والذي خسر مباراة مثيرة للغاية على يد ليون الفرنسي متصدر المجموعة بـ9 نقاط.

جاء ذلك حيث فاز ليون بأربعة أهداف مقابل 3، في المباراة التي بدأت بتقدم سبارتا بهدفي لوكاس هاراسلين في الدقيقتين 4 و19.

قلص كارل توكو إيكامبي الفارق في الدقيقة 42 بعد تمريرة من جيروم بواتينج، وأعاد حسام عوار النتيجة إلى التعادل في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 67 تقدم ليون للمرة الأولى بواسطة لوكاس باكيتا بعد تمريرة من إيكامبي، ثم سجل إيكامبي الهدف الرابع في الدقيقة 88، قبل أن يشعل دافيد هانكو الأجواء بثالث أهداف سبارتا في الدقيقة 96.

أخيرا تغلب وست هام يونايتد الإنجليزي على جينك البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم كريج داوسون في الدقيقة 45 وعيسى ديوب في الدقيقة 57 وجارود باون في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 6 نقاط عن جميع ملاحقيه دينامو زغرب ورابيد فيينا وجينك، ولكل منهم 3 نقاط.