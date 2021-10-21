مدرب أنجولا: هذا ما صنع الفارق مع كيروش في مصر.. وهؤلاء أقوى منتخبات إفريقيا

كشف بيدرو جونسفاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا سبب تحسن مستوى مصر تحت قيادة كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

وقال مدرب أنجولا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس: "منتخب مصر كما قلنا هو المرشح الأبرز للتأهل للدور التالي وأثبت ذلك بالفعل خاصة بعد الفوز على منتخب ليبيا مرتين".

وواصل "منتخب أنجولا الآن ليس لديه فرصة للتأهل وأصبحت منعدمة".

وأكمل "استفاد كارلوس كيروش من تواجد محمد صلاح ومحمد النني وتواجدهم أدى بصورة واضحة لزيادة جودة منتخب مصر".

وأردف "مصر والسنغال والمغرب من أقوى 3 منتخبات في القارة في الوقت الحالي وتشعر أن هناك ثقة أكبر داخل صفوف منتخب مصر".

وبسؤاله هل تلقى عروضا للتدريب في الدوري المصري أجاب "الدوري المصري من أقوى الدوريات الإفريقية وفي اللحظة الحالية لا يوجد أي تواصل مع أي فريق مصر".

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في الجولة المقبلة في التوقف الدولي في شهر نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ10 نقاط فيما يحتل منتخب أنجولا المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.