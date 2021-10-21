وكيل لوكاكو: سيعود أسرع مما يتوقع الجميع

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 21:41

كتب : FilGoal

لوكاكو - تشيلسي

شدد فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي أن الأخير سيعود بقوة بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مالمو.

وخرج لوكاكو من لقاء مالمو أمس الأربعاء بعد حصوله على ركلة جزاء بعد التواء كاحله أثناء حصوله على ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي برباعية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال وكيل أعمال لوكاكو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لقد كنت قلقا للغاية لأن روميلو ليس لاعبا يسقط ويجلس على الأرض كثيرا".

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وواصل "هو يريد البقاء واللعب ولكن بعدما بقى على الأرض لفترة طويلة شعرت بالقلق وقلت لبيتر تشيك بينما كنا نشاهد اللقاء سويا إنني أشعر بالخوف لأن روميلو ليس لاعبا يزيف الإصابة".

وتابع "عندما وقف على قدميه شعرت أن الأمر ليس على ما يرام والآن ننتظر نتائج الفحوصات الطبية".

وواصل "إن رأيتم فيديو للإصابة فإن كاحله كان أسفل الجسم بالكامل لكنه فتى قوي ويرغب اللعب في كل مباراة وسيعود أقوى أنا واثق من ذلك الأمر".

وأردف "كان روميلو حزينا للغاية أمس والكل رأى أنه كان يلعب جيدا وكان سيسجل هدفا على الأقل إن بقى في اللقاء، والآن سيركز على تعافيه سريعا".

وأتم وكيل أعمال لوكاكو حديثه "هو يملك معالجه الطبيعي في المنزل ويعمل يوميا معه قبل النوم لذا أعتقد أنه سيعود أسرع مما هو مخطط له".

لوكاكو تشيلسي
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