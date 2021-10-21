مؤتمر كارتيرون: إهدار الفرص السهلة؟ مسألة ثقة.. وهذه حقيقة الخلافات داخل الزمالك

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون أن هدفه من مواجهة توسكر الكيني الفوز فقط، وتحدث عن إهدار الفرص السهلة ذهابا وحقيقة وجود خلافات داخل الفريق.

ويستعد الزمالك للقاء بطل كينيا في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا غدا السبت في السابعة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهته أمام توسكر غدا".

وكان الزمالك قد فاز ذهابا في كينيا بهدف دون مقابل من توقيع أشرف بنشرقي.

وأشار "الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وعلق الفرنسي على إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب قائلا: "إنها مسألة ثقة، والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر".

وأكمل "الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق محمود حمدي الونش وتم احتسابه تسلل بالرغم من صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد".

ورد كارتيرون على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: "لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة، والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل ولكن نتجاهلها".

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.