مران الأهلي – تقسيمة قوية.. واجتماع بين موسيماني وصلاح محسن

خاض الأهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا للقاء الحرس الوطني النيجري السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل ذهابا في النيجر بهدف لمثله، وسيقام لقاء الإياب في ملعب الأهلي WE السلام.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة وشارك فيه ثلاثي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

كما تم عمل تقسيمة للاعبين في المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة.

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بصلاح محسن لاعب الفريق للاطمئنان عليه بعد إصابته بشرخ إجهادي في مشط القدم وسيعود للمران بعد ثلاثة أسابيع.