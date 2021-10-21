الزمالك ضد توسكر بزيه التقليدي.. وسلبية مسحة اللاعبين

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 18:15

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف بنشرقي في توسكر

يواجه الزمالك منافسه توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بزيه التقليدي الأبيض بالكامل.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وفي المقابل سيرتدي فريق توسكر زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر.

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وكشف محمد أسامة طبيب الفريق سلبية مسحة اللاعبين للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للمباراة.

وستقام المباراة في ملعب برج العرب غدا الجمعة في تمام السابعة مساء.

وكان الزمالك فاز ذهابا خارج مصر بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

وخاض الزمالك مرانه الرئيسي اليوم وشهد مشاركة جميع اللاعبين قبل خوض تقسيمة في النهاية شهدت بعض التعليمات من المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

الزمالك توسكر في إفريقيا
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