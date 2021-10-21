رومانو: تقارير عودة فان دي بيك إلى أياكس ليست صحيحة.. ولكن

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك مانشستر يونايتد يانج بويز دوري أبطال أوروبا

يبدو أن التقارير حول عودة دوني فان دي بيك إلى أياكس أمستردام من فريقه الحالي مانشستر يونايتد ليست صحيحة.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن ما تردد عن عودة اللاعب الهولندي إلى أياكس هي أنباء غير صحيحة.

وقال رومانو: "كل الأطراف المسؤولة عن الأمر أكدت عدم صحته".

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ولكن رومانو أكد في الوقت ذاته أن هناك فرص ضخمة لرحيل دي بيك في شهر يناير المقبل خلال الانتقالات الشتوية.

وكان فان دي بيك قريبا من مغادرة يونايتد في الصيف الماضي لكن تمسك أولي جونار سولشاير مدرب الفريق به.

اللاعب صاحب الـ24 عاما شارك في ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الجاري كان منهم واحدة فقط بشكل أساسي.

فان دي بيك مانشستر يونايتد أياكس
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