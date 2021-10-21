مجاورا رونالدو وبيكهام.. الكشف عن تمثال صلاح الجديد بتكلفة 150 ألف استرليني

شهد محمد صلاح النجم المصري لنادي ليفربول، مراسم الكشف عن تمثاله الجديد من الشمع في أحد متاحف مدينة لندن.

وكشف متحف الشمع "مدام توسو" في لندن، عن التمثال الجديد لـ محمد صلاح، والذي سيٌفتح أمام العامة بداية من مساء غد الجمعة، والموافق 22 أكتوبر 2021.

ويظهر صلاح في التمثال مرتديا البدلة التي أجرى بها جلسة التصوير الخاصة بوضعه على غلاف مجلة “GQ Middle East” في وقت سابق.

تمثال محمد صلاح 250 قياس، حصل عليهم منفذوا التمثال من المتحف لـ جسد محمد صلاح، وكي يخرج العمل الفني في النهاية مطابقا لهيئة صلاح على الحقيقة بشكل دقيق.

تهانينا للملك المصري! 👑🇪🇬 لاحقًا هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن. خبراء المتحف يأخذون حاليا حوالي 250 قياس لصلاح وسيستغرق صنع التمثال حوالي 4 شهور بتكلفة تقديرية 150 ألف أسترليني. لا تنسوا أن ترسلوا لنا صورتكم مع الملك! pic.twitter.com/Tma3kGo4rA — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 24, 2020

متحف الشمع "مدام توسو" يضم أيضا تماثيل لنجوم كرة قدم آخرين مثل كريستيانو رونالدو، وديفيد بيكهام.

وقال صلاح أثناء جولته لمعاينة التمثال: "أشعر أنني أنظر إلى المرآة".

وأضاف مازحا "هل لديه عضلات بطن أم لا؟".

😂 "Does he have abs or not?" Mo Salah meets... Mo Salah! | Madame Tussauds unveiling pic.twitter.com/nX38TBs8T0 — This Is Anfield (@thisisanfield) October 21, 2021

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف في وقت سابق عن أن متحف "مدام توسو" بدأ تنفيذ تمثال جديد لـ صلاح بتكلفة 150 ألف جنيه استرليني.

صلاح دخل تاريخ ليفربول قبل أيام من باب جديد، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي العريق في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفا، وأول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية بتاريخ النادي.

صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما، قبل أن يحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب لأكثر من 30 عاما، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.