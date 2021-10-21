مجاورا رونالدو وبيكهام.. الكشف عن تمثال صلاح الجديد بتكلفة 150 ألف استرليني

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

شهد محمد صلاح النجم المصري لنادي ليفربول، مراسم الكشف عن تمثاله الجديد من الشمع في أحد متاحف مدينة لندن.

وكشف متحف الشمع "مدام توسو" في لندن، عن التمثال الجديد لـ محمد صلاح، والذي سيٌفتح أمام العامة بداية من مساء غد الجمعة، والموافق 22 أكتوبر 2021.

ويظهر صلاح في التمثال مرتديا البدلة التي أجرى بها جلسة التصوير الخاصة بوضعه على غلاف مجلة “GQ Middle East” في وقت سابق.

Image

تمثال محمد صلاح 250 قياس، حصل عليهم منفذوا التمثال من المتحف لـ جسد محمد صلاح، وكي يخرج العمل الفني في النهاية مطابقا لهيئة صلاح على الحقيقة بشكل دقيق.

متحف الشمع "مدام توسو" يضم أيضا تماثيل لنجوم كرة قدم آخرين مثل كريستيانو رونالدو، وديفيد بيكهام.

وقال صلاح أثناء جولته لمعاينة التمثال: "أشعر أنني أنظر إلى المرآة".

وأضاف مازحا "هل لديه عضلات بطن أم لا؟".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف في وقت سابق عن أن متحف "مدام توسو" بدأ تنفيذ تمثال جديد لـ صلاح بتكلفة 150 ألف جنيه استرليني.

صلاح دخل تاريخ ليفربول قبل أيام من باب جديد، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي العريق في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفا، وأول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية بتاريخ النادي.

صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما، قبل أن يحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب لأكثر من 30 عاما، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

الدروي الإنجليزي محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
تذكرتي تعلن اشتراطات حضور مباريات الدوري.. "اختيار فريق واحد وإلغاء FanID السابق" 8 دقيقة | الدوري المصري
مجاورا رونالدو وبيكهام.. الكشف عن تمثال صلاح الجديد بتكلفة 150 ألف استرليني 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أزمة صحية طارئة لـ محمود الخطيب ونقله إلى المستشفى 8 ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم يكشف موقف عقوبة شيكابالا وملعب الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلي والأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
محامي شيكابالا: ماذا سيضر اتحاد الكرة إن نفذ قرار مركز التسوية؟ نتمنى التعاون 11 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يخاطب برج العرب لاستضافة مواجهة إنبي بعد اعتذار بيراميدز 12 ساعة | الدوري المصري
في غياب ناجلزمان.. بايرن يقسو على بنفيكا برباعية متأخرة 12 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قبل أن يتحول مسرح الأحلام إلى كابوس.. يونايتد يقلب الطاولة على أتالانتا بثلاثية مثيرة 12 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح