مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وتقسيم الفريق إلى 3 مجموعات

خاض لاعبو نادي مرانهم اليوم الأربعاء، استعدادا لإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب، كما طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

كارتيرون خصص فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وأخيرا، قسم كارتيرون الفريق إلى ثلاث مجموعات لخوض تدريبات فنية وتقسيمة بالكرة في منتصف الملعب خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وشهدت التقسيمة استمرار الفريق الفائز مع خروج الفريق الخاسر ومشاركة الفريق الثالث بدلا منه، وظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد، واتسم الأداء بالندية والحماس من جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في إياب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بنشرقي.