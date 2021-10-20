الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة الحرس الوطني

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - حسين الشحات

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي جاهزية حسين الشحات لمواجهة الإياب أمام الحرس الوطني وأن أمر مشاركته في يد الجهاز الفني.

ويستضيف الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر مساء السبت ضمن مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعافى الشحات من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا دون شكوى طبية.

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وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "انتظم حسين الشحات في جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي بعد مشاركته في جزء من المران".

وأضاف "الشحات أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الحرس الوطني وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وكشف "اللاعب تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك تدريجيا في التدريبات دون شكوى طبية".

واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الحرس الوطني.

وعقد بيتسو موسيماني المدير النفي للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

الأهلي حسين الشحات الحرس الوطني
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