مران الأهلي – عودة كهربا ومحمود وحيد.. وتحسن حالة الشناوي

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 18:18

كتب : حسام نور الدين

محمود عبد المنعم كهربا - طاهر محمد طاهر

انتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في مران فريقه الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الحرس الوطني النيجري السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي منافسه الحرس الوطني في ملعب الأهلي WE السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان كهربا غاب عن مران الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بنزلة برد.

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كما شارك محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق في المران الجماعي بعد تعافيه بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تقسيمة بطولة الملعب بعد إجراء محاضرة في بداية المران بالفيديو لشرح بعض النقاط الفنية.

كما كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تحسن حالة حارس مرمى الفريق وقائده محمد الشناوي والتئام التمزق في العضلة الخلفية بنسبة تصل لـ60%.

وأشار الطبيب إلى أن الشناوي حصل على حقنة بلازما ثانية اليوم في إطار برنامجه للتخلص من إصابته.

وكان لقاء الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كهربا الأهلي محمد الشناوي
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