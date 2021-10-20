توخيل يؤكد اهتمام تشيلسي بـ هالاند

أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي اهتمام ناديه بضم إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند خلال الانتقالات الصيفية الماضية كما لم يستبعد إمكانية ضمه الانتقالات المقبلة.

وتحدث توخيل لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية قائلا: "بالطبع تحدثنا عن إمكانية ضم هالاند عدة مرات منها خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية".

واستدرك "لكن الأمر بدا غير واقعي ومستحيل".

وواصل المدرب الألماني حديثه "تحدثنا عن هالاند باستمرار لأنه لاعب رائع وبالتأكيد لاعب يحدد مصير المباريات بالنسبة لدورتموند الذي هو منافس قوي لنا في دوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله هل يمكن أن يضم ناديه هالاند الصيف المقبل ليجاور روميلو لوكاكو المنضم للفريق الانتقالات الماضية في خط الهجوم أجاب "أتقصد أن نلعب بثنائي في الهجوم بتواجد لوكاكو وهالاند؟ نستطيع التحدث حول الأمر".

قبل أن يستدرك ويتم "أعتقد أننا لم نتحدث بجدية عن الأمر لنرى ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة".

يذكر أن هناك شرط جزائي في تعاقد هالاند مع دورتموند ينص على إمكانية رحيله الصيف المقبل بعد دفع 75 مليون جنيه إسترليني فقط.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سجل 13 هدفا وصنع 4 في 10 مباريات خلال الموسم الجاري.