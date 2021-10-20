تقرير إيطالي: دوري أمم عابر للقارات؟ اقتراح فكرة مسابقة جديدة تجمع منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

يويفا - كونميبول

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وأمريكا الجنوبية "كونميبول" العمل فكرة بطولة جديدة تجمع منتخبات القارتين وهي دوري أمم عابر للقارات.

وبحسب موقع "Calcioefinanza" الإيطالي فأن البطولة الجديد سيتم لعبها كل 4 سنوات بين 8 منتخبات (4 من أوروبا و4 من أمريكا الجنوبية) لتشبه من حيث القيمة الفنية نهائي كأس العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه الاتحاد الأوروبي فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.

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وكان الاتحادين القاريين قد أعلنا منذ فترة إقامة بطولة "يورو أمريكا" تجمع منتخبي إيطاليا والأرجنتين بطلي يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021.

وسيتم تحديد ملعب المباراة في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

ونظم الاتحاد الأوروبي نسختين من دوري الأمم الأوروبية وفازت البرتغال بالنسخة الأولى في 2019 وفرنسا بالثانية الشهر الجاري.

يُذكر أن فكرة بطولة دوري الأمم تقام أيضا بنفس النظام الأوروبي في قارة أمريكا الشمالية باسم دوري أمم كونكاكاف.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن اجتماع حاسم يعقده مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحسم أمر إقامة كأس العالم كل عامين.

ومن المنتظر أن يكون الاجتماع سابقا لتصويت دولي حاسم في 2022، وسيكون اجتماع ديسمبر في محاولة لإقناع الاتحادات القارية والأهلية بالفكرة.

وتضم فكرة فيفا إقامة بطولة كبرى للمنتخبات في يونيو من كل عام، مع تصفيات أقل، وفترة راحة إجبارية 25 يوما للاعبين بعد تلك البطولات وقبل انطلاق الموسم.

وتعود تلك الفكرة للجنة تقنية استشارية يقودها المدير الفني السابق لأرسنال أرسين فينجر، الذي يقود إدارة التطوير العالمي للعبة في فيفا.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930.

ولم تلعب البطولة عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية قبل أن تستأنف في 1950 وتتوج بها أوروجواي في البرازيل.

وستكون بطولة 2022 في قطر الأخيرة التي تشهد مشاركة 32 منتخبا، ففي نسخة 2026 التي من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك سيشارك 48 فريقا.

يويفا كونميبول الاتحاد الأوروبي اتحاد أمريكا الجنوبية
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