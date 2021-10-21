أندية الدوري – الأهلي.. قَسم موسيماني

" أقسم لكم أن الأهلي سيكون أفضل في الموسم المقبل" هكذا تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.

الأهلي خسر بطولة الدوري لمصلحة الزمالك للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015 وهو ما جعل سهام النقد تبدأ نحو موسيماني رغم الفوز ببطولة إفريقيا مرتين على التوالي.

بتدعيمات جديدة وترقب لما سيقدمه الأحمر في الموسم المقبل، ستنتظر جماهير الأهلي ما تعلمه موسيماني من درس الموسم الماضي حسب تصريحاته بعد خسارة الدوري. (طالع التفاصيل)

الموسم الماضي

فاز الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز وحقق لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي وبرونزية كأس العالم للأندية.

جاء الأهلي في المركز الثاني للدوري الموسم الماضي ليخسر اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

خسر الأهلي أيضا لقب السوبر المصري لحساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

سوق الانتقالات

تعاقد الأهلي مع 6 لاعبين جدد واستعاد 2 من اللاعبين المعارين لسد بعد الفراغات في قائمة الفريق.

احتاج الأهلي لتدعيم في مركز الظهير والجناح وقلب الهجوم بجانب الحاجة إلى بديل لعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

-الجنوب إفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي

-الموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني

-حسام حسن من سموحة

-كريم فؤاد من النجوم

-مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، وخرج معارا لنادي فيوتشر

-استعاد الأهلي خدمات كل من أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد نهاية فترة الإعارة

على الجانب الآخر تخلى الأهلي عن عدد من لاعبيه، بعضهم من الشباب على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات أو الاجانب لإفساح المجال للصفقات الجدد مع الاستغناء عن بعض اللاعبين الآخرين لنهاية عقودهم أو البيع أو بالتراضي.

خرج من صفوف الاهلي كل من

-ناصر ماهر إلى فيوتشر

-سعد سمير إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

-أليو بادجي إلى أميان الفرنسي على سبيل الإعارة

-أحمد ياسر ريان إلى ألتاي سبور التركي على سبيل الإعارة

-واتر بواليا إلى مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة

-كريم نيدفيد إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

-أحمد رمضان إلى سموحة على سبيل الإعارة

-مروان محسن إلى فيوتشر

-عمرو جمال إلى فاركو بعد نهاية تعاقده

-أحمد العش إلى البنك الأهلي بعد نهاية تعاقده

-أحمد علاء إلى المصري بعد نهاية تعاقده

-محمد عبد المنعم إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

المدرب

الفائز قاريا، والمنتقد محليا يدخل موسما حاسما بالنسبة لمستقبله مع الأهلي.

بعد إعلان الأهلي وموسيماني الاستمرار لنهاية الموسم دون زيادة في الراتب والتعاقد مع لاعبين في المراكز التي يحتاجها الفريق سيكون المدرب الجنوب إفريقي تحت المجهر.

تولى موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر 2020، أشرف على تدريب الأحمر في 65 مباراة فاز في 45 وتعادل 15 وخسر 5.

فاز مع الأهلي بلقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب السوبر الإفريقي وكأس مصر وبرونزية العالم للأندية.

" ارتكبت أخطاء عديدة ولكن عن جهل لأنني كنت مثل الطفل الصغير الذي يعبر الشارع دون معرفة، ودفعت ثمن تعلمي للكثير من الأمور الخاصة بكرة القدم في مصر". موسيماني بعد المباراة الأخيرة في الدوري أمام أسوان

الآن حان وقت إثبات موسيماني لتعلمه مما حدث في الموسم الماضي.

نجم الفريق

يعيش محمد شريف مهاجم الفريق أياما رائعة رفقة الأهلي بعدما توج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي بـ21 هدفا.

ولم يستطع أي لاعب في الدوري الوصول لـ20 هدفا أو أكثر منذ حسام سلامة "باولو" مع الداخلية في موسم 2014-2015.

وإجمالا سجل محمد شريف 27 هدفا وصنع ستة آخرين في 50 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي.

المركز المتوقع

اعتاد الأهلي المنافسة على لقب الدوري بطولته المحببة ومع خسارة اللقب في الموسم الماضي فإن المارد الأحمر مطالب باستعادة البطولة.

من الطبيعي أن يكون الأهلي بين المركزين الأول والثاني.