الزمالك لـ في الجول: قرار التسوية بشأن شيكابالا إداري وليس فني.. هذا ما ننتظره

يرى عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بشأن بطلان عقوبة قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إداري وليس فني، ما يستوجب إلزاميته على اتحاد الكرة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال أدهم لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة قد أوضح من قبل أن قرارات مركز التسوية والتحكيم غير ملزمة له في الأمور الفنية، لكن أمر إيقاف شيكابالا إداري وليس فني".

وشدد "لم يتم التحقيق مع شيكابالا ولم يُتخذ معه الإجراءات اللازمة لعقابه، بل تم عقابه مباشرة دون تحقيق".

وكشف "نادي الزمالك ينتظر تطبيق حكم مركز التسوية والتحكيم لأنه أمر إداري وليس فني".

وأتم "ننتظر تحرك اتحاد الكرة، وبناء عليه سنتخذ إجراءاتنا المقبلة".

كشف كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

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ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وفي حال طبّق اتحاد الكرة القرار سيتم إلغاء مدة الإيقاف المقدرة بـ 8 مباريات، ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة المحلية للزمالك.

ويفتتح الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري أمام إنبي.